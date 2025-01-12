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Haber Merkezi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından paylaşıldı.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAK"

Paylaşımda, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.