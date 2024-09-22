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Haber Merkezi

Teröre ve teröristlere geçit yok!

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist tespit edildi.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

Düzenlenen operasyonla teröristler etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!