Haber Merkezi
Teröre ve teröristlere geçit yok!
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist tespit edildi.
"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"
Düzenlenen operasyonla teröristler etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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