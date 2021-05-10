Irak’ın kuzeyinde 4 odalı mağara bulundu

50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağara Mehmetçik tarafından tahrip edilirken, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi.

4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada, çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.

Mehmetçik mağaraya girdi, arama yaptı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

ASKER HEPSİNİ İMHA ETTİ

Mağara içerisinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.

Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.

Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi VİDEO