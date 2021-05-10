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- Irak’ın kuzeyinde 4 odalı mağara bulundu
Irak’ın kuzeyinde 4 odalı mağara bulundu
50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağara Mehmetçik tarafından tahrip edilirken, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 11:54
- Güncelleme : 10.05.2021 - 11:58
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi.
4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada, çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.
Mehmetçik mağaraya girdi, arama yaptı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
ASKER HEPSİNİ İMHA ETTİ
Mağara içerisinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.
Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.
Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi VİDEO