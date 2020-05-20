Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

Irak'ın Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."