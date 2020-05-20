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    Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 20.05.2020 - 09:50
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    Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

    Irak'ın Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."


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