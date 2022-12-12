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    Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar

    Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar

    Kahraman Mehmetçik, tespit ettiği 4 PKK’lı teröriste hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Türk askerine teslim olan hainlerin o anları kayda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 10:36
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...

    Kahraman Türk askeri, çeşitli operasyonlarıyla hainlerin mezarını kazıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.

    Teröristler teslim oldu

    Mehmetçik tarafından tespit edilen 4 PKK'lı teröriste, hava destekli operasyon düzenlendi.

    Türk askerinden kaçamayacağını fark eden PKK'lı teröristler, tek çare olarak teslim oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin teslim olduğu anları paylaştı.

    İşte o anlar...

    Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlar VİDEO

    Mühimmat ele geçirildi

    Bir diğer yandan, teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi.

    Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar #1

    Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar #2

    Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar #3


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