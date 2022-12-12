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- Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar
Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar
Kahraman Mehmetçik, tespit ettiği 4 PKK’lı teröriste hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Türk askerine teslim olan hainlerin o anları kayda alındı.
- Haber Merkezi
- 12.12.2022 - 10:03
- Güncelleme : 12.12.2022 - 10:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...
Kahraman Türk askeri, çeşitli operasyonlarıyla hainlerin mezarını kazıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.
Teröristler teslim oldu
Mehmetçik tarafından tespit edilen 4 PKK'lı teröriste, hava destekli operasyon düzenlendi.
Türk askerinden kaçamayacağını fark eden PKK'lı teröristler, tek çare olarak teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin teslim olduğu anları paylaştı.
İşte o anlar...
Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlar VİDEO
Mühimmat ele geçirildi
Bir diğer yandan, teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi.