Pençe Kilit bölgesinde 4 teröristin teslim olduğu anlar

Kahraman Mehmetçik, tespit ettiği 4 PKK’lı teröriste hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Türk askerine teslim olan hainlerin o anları kayda alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde...

Kahraman Türk askeri, çeşitli operasyonlarıyla hainlerin mezarını kazıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.

Teröristler teslim oldu

Mehmetçik tarafından tespit edilen 4 PKK'lı teröriste, hava destekli operasyon düzenlendi.

Türk askerinden kaçamayacağını fark eden PKK'lı teröristler, tek çare olarak teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin teslim olduğu anları paylaştı.

İşte o anlar...

Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlar VİDEO



Mühimmat ele geçirildi

Bir diğer yandan, teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi.