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Güvenlik güçleri teröristleri bitirmeye kararlı.

Bu kapsamda ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde terör örgütü üyelerine geçit verilmiyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Son olarak terörle mücadeleye ilişkin son durumu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

Hava Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.