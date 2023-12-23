Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerin kimlikleri belli oldu Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerimizin kimlikleri açıklandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye bir kez daha şehitlerinin acısını yaşıyor.

Dün Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit düştü.

Bugün ise akşam saatlerinde bir acı haber daha geldi.

6 askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Çatışmada 1 asker yaralanırken, 13 terörist de etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kimlikleri açıklandı

Bugün şehit olan akserlerimizin kimlikleri açıklandı:



-P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM-Şanlıurfa

-P.Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN-Yozgat

-P.Söz. Er Cebrail DÜNDAR-Mardin

-P.Söz. Er Semih YILMAZ-Kırıkkale

-P.Söz. Er Kemal ASLAN-Elazığ

-P.Söz. Er Enes BUDAK-Manisa

Şehit Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi.

Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kemal Aslan'ın şehadet haberi ailesine ulaştı

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

"Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana"

Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.

(Şehit P.Söz. Er Semih YILMAZ-Kırıkkale)

Şehit Enes Budak'ın şehadet haberi ailesine verildi

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak’ın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Babası İkram Budak’a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

Şehit Enes Budak’ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak’ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin sosyal medyadaki son paylaşımı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

(Şehit P.Söz. Er Enes BUDAK-Manisa)