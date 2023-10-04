Irak'ın kuzeyindeki hava harekatından yeni detaylar: 140 kilometre uzaklıktaki hedefler vuruldu Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 3 ayrı üsten havalanan savaş uçaklarıyla birlikte insansız hava araçları ve tanker uçakların da görev aldığı hava harekatında sınırdan 140 kilometre derinlikteki terör hedefleri eş zamanlı vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığınca dün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı.

Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.

Sınırdan 140 kilometre derinlikteki bölgeye kadar vuruldu

Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı.

Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki üç farklı muharip üsten kalkarak, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.

Harekat planının hazırlanışında ve uygulanmasında çok hassas davranıldı

Gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler tahrip edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

36 hedef imha edildi

İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu hava araçlarının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, harekatlarda toplam 36 hedefin imha edildiğini belirtti.