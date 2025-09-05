Irak'ta cami açılışında besmele tartışması

Irak'ta ilginç bir an kayda geçti.

Irak'ın Musul kentinde DEAŞ tarafından 2017'de yıkılan Nuri Ulu Camii'nin yeniden yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

1172 yılında Nureddin Zengi tarafından inşa edilen ve eğik minaresiyle tanınan cami, Musul'un simgeleri arasında yer alıyor.

Caminin açılışına ise farklı topluluklardan birçok kişi katıldı.

Ancak Irak'ta Vali Abdülkadir Dakhil'in açılıştaki ilginç sözleri, dikkatleri çekti.

ÖZÜR DİLEDİ

Abdülkadir Dakhil, farklı toplulukların katıldığı açılışta Kur’an tilaveti yapan hafızın "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım) demesi üzerine Yezidilerden özür diledi.

ÖZÜR DİLEME NEDENİ

Yezidiler, şeytanın tövbe ettiğine, Allah tarafından affedildiğine ve dünyanın işlerini yürütmekle görevlendirilmiş olduğuna inanıyor.



Bu nedenle vali, besmelenin akabinde özür diledi.

BİR ÖZÜR DAHA

Ancak vali, bu özrün ardından yeniden özür dileme gereği duydu...

Valinin tekrar özür dileme nedeni ise Gazeteci Turan Kışlakçı'nın haberine göre, Yezidilerin de kendi şeytanlarının Müslümanların şeytanından farklı olduğunu savunmasından kaynaklanıyor.