Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

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ensonhaber.com

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçik, şehitlerinin intikamını alıyor.

Son olarak saldırılarını artıran örgüte, güvenlik güçleri misliyle karşılık veriyor.

Güzel haberler bu kez Irak'ın kuzeyindeki operasyon noktasından geldi.

Pençe Kilit bölgesinde yürütülen operasyona ilişkin bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

MSB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!