İran'da dini mekanların kapatılmasına tepki

İran'da Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan dini mekanların açılmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir mektup kaleme alan Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun virüsün yayılmasında türbe ziyaretlerinin yüzde 44, cuma namazlarının yüzde 22 etkisinin olduğu gerekçesiyle dini mekanların kapatılması kararına karşı çıktı.

"BAZI MEKANLARA İZİN VERDİNİZ, ÖZÜR DİLEYİN"

Naini mektubunda, "Dindar ve Rehber'e (Ali Hamaney) bağlı İran halkı ile din adamları, kurul başkanı olarak sizden söz konusu kararı gözden geçirmenizi ve alınan kararla ilgili özür dilemenizi beklemiştir. Fakat siz bunu yapmadığınız gibi, ibadethanelerin kapalılık süresinin devam edeceği konusunda ısrar ediyorsunuz. Halbuki koronavirüsün yayılmasında yüzde 22 etkili bazı mekanların açılmasına izin verdiniz." ifadelerine yer verdi.

Dini Medreseler Sözcüsü Abbas Naini, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halktan özür dilemesini ve kutsal mekan ve ibadethaneleri açmasını istedi.

RAMAZAN SONUNA KADAR SÜRECEK

İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu, türbe ve ibadethanelerin kapatılması kararını almış, söz konusu kararın Kum ve Meşhed gibi dini merkezlerin bulunduğu kentlerde Ramazan sonuna kadar süreceği açıklanmıştı.

Bununla birlikte ülkede ticari hayatın sürmesi için çarşıların açık kalması kararı verilmişti.

CAN KAYBI 5 BİN 957 OLDU

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 957'ye, vaka sayısı ise 93 bin 657'ye ulaştı.