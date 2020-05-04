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- İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 277 oldu
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 277 oldu
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak, 6 bin 277'ye yükseldi.
- AA
- 04.05.2020 - 12:57
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.
79 BİN 397 HASTA TABURCU OLDU
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da koronavirüsün ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.