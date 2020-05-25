İran'da şifa için yalanan türbe yeniden açıldı

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan Fatıma-i Masume Türbesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İran'daki mollaların, demir ve korkuluklarının yalanmasıyla koronavirüse karşı etkili olacağını söylediği Fatıma-i Masume Türbesi yeniden ziyarete açıldı.

Sadece o değil, Şiilerin büyük önem verdiği Mehşed kentindeki İmam Rıza Türbesi de yeniden kapılarını açtı.

Söz konusu iki türbe her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tarafından ziyaret edilirken, bazı kısıtlamalar kaldırılmadı.

AVLUYA KADAR GEÇİŞ VAR

Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu’nun aldığı kararla yeniden açılan türbelerdeki ziyaretler avluyla sınırlı yutulurken, iç mekânlar kapalı kalmaya devam edecek.

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Ayrıca, salgın riski devam etmesi nedeniyle türbe ziyaretleri, sabah gün ağdırdıktan bir saat sonra ile gün batımından bir saat önceye kadar kısıtlandı.

7 BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM VAR

İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, salgınla karşı alınan tedbirler kapsamında türbeler mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Ülkede bugüne dek 135 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 7 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.