İrfan Değirmenci elinde Atatürk heykeli ile açıklama yaptı: Beni dinlemeye gelmiş

İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı ve dün serbest kaldı...

Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Değirmenci, etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Konuşmasının ardından partililerden PM Üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban, Öğrenci Büro ve Parti Meclisi üyesi Ilgaz Özer'in de aralarında bulunduğu en az 42 kişi gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

İrfan Değirmenci, adli kontrol ile serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Değirmenci, dün serbest kaldı.

İLGİNÇ ANLAR

İrfan Değirmenci'nin gözaltına alınmadan önce elinde minik bir Atatürk heykeli ile sağa sola bağırdığı ilginç anlar ortaya çıktı.

"ATATÜRK GETİRMİŞ BURAYA"

Değirmenci, "Atatürk getirmiş biri buraya. Beni dinlemeye gelmiş. Medya konuştuk burada. Yasakları, 19 Mart sürecini konuştuk. Hangi biri yasak? Açın ablukayı. Etrafımızı sarmayın. Açın yolu dağılıyoruz." ifadelerini kullandı.