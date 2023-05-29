İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın seçim hayalleri yeniden gündem oldu Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve seçilemeyen TİP adayı İrfan Değirmenci'nin seçim öncesi yayında anlattıkları balkon hayali yeniden paylaşıldı.

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Sandıktan çıkan sonuçlara göre seçimin kazananı yine Cumhur İttifakı oldu.

Türkiye, tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıkta yeniden galip gelmesi muhalif kesimin hayallerini suya düşürdü.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre HDP ile ittifak kuran ama kendi listeleriyle seçime TİP, Meclis'e 4 vekil göndermeyi başardı.

Ünlü ismi listelerinden aday gönderen Türkiye İşçi Partisi'nde İzmir’den aday gösterilen gazeteci İrfan Değirmenci'nin, açıklanan sonuçlara TBMM’ye giremediği belirlendi.

Hayalleri havada kaldı

Seçim sonrasında Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ile İrfan Değirmenci'nin seçim öncesi yayınında söyledikleri sözler yeniden konuşulmaya başlandı.

Yayında Arslan, "Ayy sarayı düşünemiyorum." derken Değirmenci'nin İzmir'de balkon konuşması yapma hayalleri dikkat çekti.

"Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız"

Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşması yapıp yapmayacağı da konuşulurken İrfan Değirmenci, "Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan büyük bir kortejle Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.