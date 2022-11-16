İş arayanlara müjde! Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları ve tarihi!

İş arayanlara müjde! Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları ve tarihi!

Ticaret Bakanlığı 2500 personel istihdam edecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler, "Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre 2500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Verilen bilgilere göre sözleşmeli olarak alınacak 2500 personel; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olarak iş alımı yapılacak.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru detayları ise iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Adaylar arama motorlarında "Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları dijital ortamda 21.11.2022 tarihinde başlayacak. Başvurular 30.11.2022 saat 17:00'da sona erecek.





Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.)

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak



