İş Bankası Genel Müdürü: 12 bin lira kiramı 75 bin lira yaptılar evden çıktım

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Son yıllarda Türkiye'nin en önemli konularından biri de konut kiraları.

Giderek yükselen ev fiyatları, konut sahiplerini harekete geçiriyor.

Bu süreçte kimi zaman ev sahipleri kimi zaman da kiracılar büyük bir mağduriyet yaşıyor.

BİR YAKINMA DA İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜNDEN

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Turizm Kongresi kapsamında bulunduğu Antalya’da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"12 BİN LİRA OLAN KİRAMI 75 BİN LİRA YAPMAK İSTEDİ"

Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekerek çalşanların maaşının yarısının kiraya gittiğini söyledi.

Aran, kendisinin de kira artışlarından mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım. Çalışanların maaşının yarısı kiraya gidiyor. Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı" şeklinde konuştu.

"ÜCRETLER LOJMAN VE KAMPLA DESTEKLENEBİLİR"

"Asgari ücrette uzlaşma şansı yok. Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabilir" diyen Aran, şunları kaydetti: