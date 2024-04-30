İş yoğunlukları arttı: Hamallar günde 3 bin lira kazanıyor Reşadiye Camii önünde, adeta Hamal Pazarı olan bölgede günlük işte çalışmak için bekleyen emekçilerin işleri havaların ısınması ile arttı. Hamallar işlerinin yoğunlaştığını ve günlük kazançlarının 3 bin liranın altına düşmediğini söyledi.

İHA

Eskişehir'de yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar, Reşadiye Camii önünde kurulan Hamal Pazarı’nda işleri artırdı.

Yağışsız ve güzel havayı fırsat bilerek ev ve eşya taşıma işlerine başlayan vatandaşlar, kış aylarında bazı günler hiç iş almayan hamalların hem cebini doldurdu hem de yüzünü güldürdü.

Yoğunluk arttı

Günlük kazançlarının 3 bin liranın altına düşmediğini dile getiren emekçi vatandaşlar, işlerden memnun olduklarını belirtirken, ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan, Hamal Pazarı’nda demirlerin üzerinde oturarak bekleyen vatandaşlar, yetkililerden Reşadiye Camii’nin önüne bank yapılmasını talep etti.

"Günlük kazancım 3 bin liradan aşağı düşmüyor"

Eskişehir’de hamallık yapan Mithat Gök, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İşler 10 numara, çok güzel. Vatandaşların evlerini taşımaları sebebiyle talepler yüksek. Her gün ortalama 2 iş alıyorum, günlük kazanıyorum. Günlük kazancım 3 bin liradan aşağı düşmüyor. Durumdan memnunuz ve ilerleyen günlerde yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Buradan müşterilerimize şunu söylemek istiyorum, işçi alacağınız zaman mutlaka Reşadiye Camii’nin önüne gelin. Şu anda kişi başı ortalama taşıma ücreti bin 500 TL.

"Yetkililer duysun sesimizi, belediye yapsın buraları"

Reşadiye Camii önünde kurulan Hamal Pazarı’nda çalışan Aydın Osman ise yetkililere bir çağrıda bulunarak, "Yaklaşık 30 yıldır burada bekliyorum, hala 1 tane oturak koymadılar. Bakın millet halen demirlerin üstünde bekliyor. Tamam oturalım ama bu durum demirlere de zarar veriyor. Yetkililer duysun sesimizi, belediye yapsın buraları." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)