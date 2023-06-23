İşçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı yatırılmaya başlandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, tüm Türkiye'de hazırlıklar başladı.

Türkiye bayramı karşılamaya hazırlanırken devlet, vatandaşların rahatı için bazı ödemeleri erkene çekti.

Bu kapsamda da bir haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi hesabından yaptığı açıklamada, ilave ediye ödemelerinin ilk yarısının bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan işçilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.