Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatacak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala devlet, vatandaşların mağdur olmasını istemiyor.

Bu nedenle de devlet tarafından yapılan ödemeler öne çekildi. Emeklilere verilen ikramiyeler, bayramdan önce hesaplardan olacak.

Ayrıca yaşlı ve engelli aylıklarının da yine bayramdan önce hesaplara yatırılmasına karar verildi.

Bu konuda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklama yaptı.

Göktaş açıklamasında, "Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

"2,7 milyar TL ödeme yapılacak"

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz.

Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız.” dedi.