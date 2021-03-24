İSG 2021 sınavı ne zaman? İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınav ücreti 2021

İSG 2021 sınavı ne zaman? İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınav ücreti 2021

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Sınava girecek olan adaylar, İSG ne zaman, nasıl başvurulur sorularını araştırıyor.

2021 yılında İSG 1 sınavına girmek isteyen adaylar tarafından sınav tarihi ve başvurular hakkında araştırmalar sürdürülüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan İSG sınavı başvuruları 24 Mart - 31 Mart aralığında alınacak.

Adaylar, İSG başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar gibi detayları merak ediyor.

Peki İSG 2021 ne zaman, nasıl başvurulur? İşte ÖSYM İSG sınavı ve detayları..

İSG SINAVI NE ZAMAN 2021?

İSG 2021 ne zaman yapılacak? 2021 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı iki kez gerçekleştirilecek.

Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021’de, ikincisi ise 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak düzenlenecek.

9 Mayıs’ta ÖSYM tarafından yapılacak İSG/1 sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihi itibarıyla erişime açılacak.

İSG SINAV ÜCRETİ 2021

2021 yılında yapılacak İSG sınav ücreti 290,00 Türk Lirası olarak belirlendi.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.