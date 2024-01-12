'İşkence gören Türk çocuk, özür dilerim Arthur diyor' iddiaları! İletişim Başkanlığı yalan olduğunu açıkladı Epstein skandalında cinsel istismara maruz kalan çocuklardan birinin Türk olduğu ve çekilen bir videoda "Özür dilerim Arthur" dediği iddia edilen çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı..

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İletişim Başkanlığı bir yalanı daha ortaya çıkardı..

ABD’yi sarsan cinsel taciz ve pedofili skandalının baş aktörü olan ABD’li yapımcı Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu cezaevinde intihar ederek ölmüştü..

Ölümü sonrası kamuoyuna açıklanmasına karar verilen Epstein'in davasında gün yüzüne çıkan yeni belgeler ve kayıtlar, dünya kamuoyuna büyük yankı uyandırdı..

Son olarak Epstein’ın, küçük yaşlarda çocukları kaçırıp sahibi olduğu adaya getirerek dünyaca ünlü bazı isimlere pazarladığı iddia ediliyordu.

"Kaçırılan Türk çocuk" iddiası

Sosyal medyada konuyla ilgili çıkan bir iddia, Türkiye’de bir anda gündemin üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, depremde kaçırılan Türk olduğu ve istismardan sonra "Özür dilerim Arthur" dediği iddia edilmişti.

Bu konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

Gerçek ortaya çıktı: Çocuk Türk değil

Çocuğun Türk olmadığı, Brezilya'da yaşadığı ve babası tarafından işkence gördüğü ifade edildi. Öte yandan konunun 2021’de haber olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: