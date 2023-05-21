İskenderun'da bin 451 TOKİ deprem konutu hızla yükseliyor 3 ayın geride kaldığı deprem felaketinden etkilenen İskenderun'da depremzedeler için kalıcı konutların yapımı, 300 işçinin çalışmalarıyla sona yaklaşıyor.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ili enkaza çevirdi.

Büyük yıkımlar binlerce insanı canından ederken, vatandaşları da evsiz bıraktı.

Devletin tüm kurumları zaman kaybetmeden harekete geçerek bölgedeki yaraları sarmaya başladı.

Bu süreçte temel ihtiyaçlar giderilirken, çadır ve konteyner kentlerin yapımı da tamamlandı.

Öte yandan şehirler ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, afet konutları da yükseldi.

Öyle ki kalıcı köy evleri bayramda teslim dahi edildi.

İskenderun'a bin 451 konut

Hummalı çalışmalardan biri de depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürütüldü.

Bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan bin 451 konutun inşası devam ediyor.

İlk etapta Düğünyurdu Mahallesi'nde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959 konutun projesi hazırlandı ve yapımına başlandı.

300 işte iş başında

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı siteler şeklinde yapılan konutların inşasında 300 işçi görev alıyor.

Yapımının yüzde 15'i tamamlanan konutların, yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Konut yapımı yüzde 15'e ulaştı

TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Abdülselem Doğan, konutların radye temel üzerine tünel kalıp sistemi yöntemiyle yapıldığını söyledi.

Düğünyurdu Mahallesi'nde daha önce yapılan TOKİ konutlarının depremleri hasarsız şekilde atlattığının altını çizen Doğan, "asrın felaketi"nin ardından aynı mahallede konut inşasına başladıklarını ifade etti.

Konutların yapımında yüzde 15 seviyesine ulaşıldığını belirten Doğan, "Hummalı bir çalışmayla konutları yıl sonunda teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

"Vatandaşları konforlu şekilde inşallah evlerine oturtacağız"

Doğan, 300 işçinin vardiyalı şekilde çalıştığı şantiyede ilk bloğun ikinci kat tünel betonunun döküleceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hemen aşağı tarafta 959 konutun 17 temeli bitme aşamasında. Bunlar 24 blok ve 48 bloktan oluşmaktadır. Burada sadece deprem konutları değil, çocuk oyun alanları, spor alanları, parklar hepsini inşa ediyoruz. Vatandaşları konforlu şekilde inşallah evlerine oturtmayı planlıyoruz."