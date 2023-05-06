İskenderun'da deniz yükseldi: Rögarlardan taşan su sokaklara doldu İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle deniz yükseldi. Amanos Dağları’ndan gelen sel suları yükselme nedeniyle denize akmayınca, rögarlardan taşıp sokaklara doldu.

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Balıkçı Barınağı'nın olduğu bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde deniz yükselmeye başladı.

Yağmurun etkili olduğu Amanos Dağları'ndan gelen sel suları, yükselme nedeniyle denize akmayınca Atatürk Caddesi'nde rögarlar taştı.

Caddedeki taşkınlar nedeniyle yol suyla kapandı, araç geçişleri ise güçlükle sağlandı.

Seviye yükseltme çalışması başlatıldı

İskenderun Belediyesi ekipleri sahil bölgesinde seviye yükseltme çalışması başlattı.

Balıkçı Barınağı’na demirleyen ve öğrencileri sınavlarına hazırlanan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nin önüne de kepçelerde dolgu malzemesi dökülüyor.

Gerekli önlemler alındı

Yetkililer, şiddetli rüzgarla birlikte denizin yükseldiğini Amanos Dağı'ndan gelen sel sularının da sokaklara dolduğunu belirterek, bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemlerin alındığını bildirdi.