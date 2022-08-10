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    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...

    İŞKUR, en fazla açık iş ilanı olan meslekleri açıkladı. İşte en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
    • 10.08.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:57
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    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en fazla açık iş ilanı olan meslekleri duyurdu.

    İŞKUR'un verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

    2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.

    Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.

    İşte, en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

    10- Meslek: Şoför- Yük taşıma

    Açık iş sayısı: 1.013

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #1

    9- Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

    Açık iş sayısı: 1.196

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #2

    8- Meslek: Garson (Servis Elemanı)

    Açık iş sayısı: 1.253

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #3

    7- Meslek: Konfeksiyon İşçisi

    Açık iş sayısı: 1.393

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #4

    6- Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

    Açık iş sayısı: 1.404

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #5

    5- Meslek: Ön Muhasebeci

    Açık iş sayısı: 1.463

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #6

    4- Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı

    Açık iş sayısı: 1.985

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #7

    3- Meslek: Makineci (Dikiş)

    Açık iş sayısı: 2.028

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #8

    2- Meslek: Temizlik Görevlisi

    Açık iş sayısı: 3.476

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #9

    1- Meslek: Beden İşçisi (Genel)

    Açık iş sayısı: 18.392

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek... #10


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