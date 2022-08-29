İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman?

İŞKUR'ın TYP kapsamında güvenlik ve temizlik personeli alınacağını açıklaması sonrası başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemindeki yerini aldı.

İŞKUR, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere okullara binlerce güvenlik ve temizlik personeli alımı yapacak.

İŞKUR TYP başvuru şartları ve tarihi hakkında detaylar merak ediliyor..

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor..

Personel alımı ne zaman yapılacak?

60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek.

Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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TYP başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).