İslam düşmanlığı bir kez daha hortladı! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı Başkent Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur" dedi.

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ensonhaber.com

Son zamanlara yurt dışında İslamiyet'in değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

Müslümanlara yönelik çirkin saldırının yeni adresi Danimarka.

İslam karşıtı aşırı milliyetçi bir grup, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Kutsal kitabı yaktılar

Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli marjinal grubun üyeleri, Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı.

Öte yandan İslam karşıtı pankart da açan ve İslam’a hakaretler savuran şahıslar, ardından Irak bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i yere atarak üzerine bastı.

Aşağılık saldırıyı ise cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaştılar.

Polis müdahale etmedi

Söz konusu provokasyonu ise İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediklerini açıkladılar.

Bu sırada çevredeki güvenlik güçlerinin saldırıya müdahale etmemeleri dikkat çekti.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

"Açık bir nefret suçudur"

Nabızları yükselten olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: