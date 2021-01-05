İsmail Çataklı'dan salgın denetimlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde polisler için atılan slogana, "Polislerimize katil denmesini kabul edemeyiz" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İsmail Çataklı, toplantıdaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çataklı, ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasının ardından başlayan protesto eylemlerine değindi.

"TÜRK POLİSİNE ATILAN HADSİZ SLOGAN..."

Göstericilerin 'Katil polis' sloganına tepki gösteren Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.'Katil polis' diyenlere bir hatırlatma; başlarına olumsuz bir iş geldiğinde 155'i 'Polis imdat' diye aracayaklar.

Çataklı, eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

Çataklı: Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltılarla ilgili MLKP bağlantısı tespit edildi ViDEO

"35 MİLYON 265 BİN 87 DENETİM YAPILDI"

Açıklamalarına salgın kapsamındaki denetimler ile devam eden Çataklı, bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapıldığını; 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakınının ise kontrol edildiğini söyledi.

İzolasyona tabi tutulan kişilere de değinen Çataklı, 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kural ihlali yaptığını bildirdi.

"321 TERÖRİST DAĞDAN İNDİRİLDİ"

Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

321 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu söyleyen Çataklı, "Bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi." ifadesini kullandı.