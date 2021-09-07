Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımının tamamlanmasıyla 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı İsmail Demir’in katılımı ile gerçekleştirildi.

HAB’ın yeni binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası İsmail Demir, açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir, HAB OSB’nin devam eden yapımı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bitirildiği zaman oluşacak potansiyel hakkında da açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR SİNERJİ OLUŞTURACAK"

HAB’ın Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “İhtisas Organize Sanayi bölgesi olarak, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi hele içerisinde TUSAŞ gibi Türkiye’de havacılık sanayiinin göz bebeği kurumlarından birisinin olması büyük bir sinerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek olup sinerji doğuracak bir yapıya doğru gidilecektir.” ifadelerini kullandı.

İsmail Demir: OSB'nin faaliyete geçmesi 15 bin kişiye istihdam sağlayacak VİDEO



15 BİN KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI

Oluşturulacak OSB’nin geniş bir alana yayılacağını ve birçok istihdam imkanı sunacağını söyleyen İsmail Demir, “730 hektarlık alana yayılan HAB OSB, yaklaşık 150’den fazla sanayi kuruluşa ev sahipliği yapacak. 300’e yakın işletmenin burada yer almasını hedefliyoruz. OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte 15 bin kişiye aşkın istihdam sağlanacak.” dedi.

Yeni kurulan HAB’da ana odağın havacılık ve uzay olacağını ancak çeşitli sektörlerinde yer alacağını söyleyen İsmail Demir, Hava Taşıtları ve Uzay Araçları Üretimi ve Tasarımı, Motor ve Motor Parçaları Üretimi, Aviyonik ve Sistem Üretimi, Elektrik Elektronik ve Optik Ekipman İmalatı, Kompozit İmalat, Kablo Donanım ve Kablaj, Kabin İçi ve Kargo Bölümü Donanımı, İHA Sistemleri, Robot Teknolojisi ve Proses Otomasyonu, IT Teknolojisi ve Telekominikasyon Sistemleri, Uydu Teknolojileri, Türbin Teknolojileri, Mikro ve Nano Teknolojiler gibi alanlarında OSB’de bulunacağını söyledi.

"ÖRNEĞİNİ İSTANBUL TEKNOPARK'TA HAYATA GEÇİRMEKTEYİZ"

HAB OSB sınırları içerisinde kurulacak TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, mevcut örneklerine kıyasla önemli farkları olduğunu söyleyen İsmail Demir, “Ülkemizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirketleri, üniversite temelli olarak kurulmaktadır. TEKNOHAB’ın üniversite temelli olmayan, ortaklık yapısı incelendiğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan güçlü ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olmasını hedefliyoruz. Bunun örneğini İstanbul Teknopark'ta hayata geçirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

TEKNOHAB’ın SSB’nin yanı sıra, SSTEK, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, HAB, Gazi Üniversitesi ve Roketsan ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdüreceğini duyuran Demir, “HAB OSB sınırları içerisinde yer alması nedeniyle 200’den fazla firmanın yer alacak olması, firmaların AR-GE departmanlarının TEKNOHAB içerisinde yer almalarını mümkün kılmaktadır. Sürekli gelişen ve büyüyen Uzay ve Havacılık alanında faaliyet gösteren sektör firmalarının çözüm ortağı pozisyonunu oluşacaktır.” ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KISMIN ALTYAPISININ YÜZDE 85'İ TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

Organize sanayi bölgesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Demir, “2 kısımda yapımı planlanan altyapı çalışmalarının birinci kısmını tamamladık. İkinci kısım altyapı işinde ise yüzde 85’i tamamlanmış durumdadır. Organize sanayi bölgemiz neredeyse tamamen dolmuş durumdadır. Sadece birkaç parselimiz kaldı. İçinde çok amaçlı toplantı ve seminer salonlarının bulunduğu, 400 kişilik konferans salonunun yer aldığı içinde bulunduğumuz hizmet binası da kullanıma sunulmuş durumda. Bölgemizde sanayicilerimiz tarafından yatırımı yapılıp tamamlanarak üretime geçmiş 7 fabrika, 3’ü tamamlanma aşamasına gelmiş toplamda yatırımı devam eden 45 fabrika bulunuyor. Ayrıca 72 adet ruhsat sürecine girmiş firma bulunmakta.” diye konuştu.