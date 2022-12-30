İsmail Demir: SİPER füzesi 100 km menzili aştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in menzilinin 100 km'yi aştığını duyurdu.

Türkiye milli savunma sanayide yerli çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin yerli ve milli üretim füzeleri tüm dünya basınında yer alırken projelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

SİPER projesinde bir aşama daha tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesinde bir aşama daha başarıyla tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

SİPER füzesi 100 km menzili aştı

"Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu."





İlklere imza atıldı

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER’in Sinop’ta gerçekleştirilen test açında ilklere imza atıldı.

Arama radarı olarak 450+ kilometre menzilli ASELSAN UMAR Radarı’nı kullanan SİPER Sistemi, Angajman Radarı olarak ise yine milli imkanlarla geliştirilen ve tıpkı UMAR gibi AESA tabanlı olan AKR Radarı’nı kullandı.

Hedef uçağı imha etti

Test senaryosu kapsamında UMAR Arama Radarı tarafından tespit edilen hava hedefine, AKR Radarı aracılığıyla bir adet SİPER Blok I Füzesi atılarak angaje olundu. 100 kilometreden daha uzak bir menzilde bulunan hedefe yapılan angajman başarıyla sonuçlandı ve SİPER Blok I Füzesi, hedef uçağı imha etti.

İyileştirmeler yapıldı

Acil harekat ihtiyacı kapsamında Roketsan tarafından HİSAR-RF Hava Savunma Füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok I Füzesi’nde, bazı yapısal değişikliklerin de olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yönlendirmesinde Roketsan tarafından rekor sürede geliştirilen SİPER Blok I Füzesi’nin, boosterı başta olmak üzere bazı yapısallarında önemli iyileştirmelerin yapıldığı görüldü.

Birkaç ay içerisinde TSK'ya teslim edilmesi bekleniyor



SİPER Sistemi’nin, birkaç ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor.



