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Ankara'da TBMM'nin açılış günü olan 1 Ekim sabahı, Kızılay ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralanırken, teröristlerden biri kendini patlattı, diğeri de vurularak öldürüldü.

Hain saldırıyı bölücü terör örgütü üstlenirken, teröristlere yardım edenlerin izi büyük bir titizlikle sürülüyor.

Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

PKK, bu eylemi tek başına yapmış olamaz

içinde eylem kabiliyeti zayıflayan örgütün, böyle bir eylemi tek başına gerçekleştirmiş olmasının mümkün olmadığını belirten Pekin, şu açıklamalarda bulundu:



Çok büyük bir olay meydana gelmedi. Yaralı polislerimize Allah'tan şifa diliyorum. Bu saldırının asıl sahibinin daha geride olduğunu değerlendiriyorum. Örgütün tamamen taşeron olarak kullanıldığını düşünüyorum. Meclis'in açılış günü, bir sürü amacı olabilir. Bunun içinde İsveç'in NATO'ya alınması gündemde. PKK uzun süredir eylem yapmıyor. Bitmediğini ispatlamak istemiş olabilirler. Bir de Karabağ meselesi var. Buna benzer çok sayıda şey üretilebilir. Ama bir mesaj var denebilir.



Bütün bunlar soru işareti. Bunların ne olduğu anlaşılıyordur. PKK'nın artık böyle bir eylem gücü yok. Ama birileri yardım ederse bu yapılabilir. Uyuyan hücreler olabilir. Teröristler ve kullanılacak silahlar farklı yerlerdedir. Eylem zamanı bunlar bir araya getirilir ve eylem yapılır. Daha kalabalık bir yerde yapılabilirdi. Ama farklı bir mesaj verilmek istendi demek ki. Bunun içinde Sayın Yerlikaya'nın dediği gibi çeteler, uyuşturucu mafyaları da olabilir. Karmakarışık bir şey konulmuş ortaya.



Develi'nin ilginç özellikleri var. Baktığımızda onları da işin içine sokma amacı olabilir. Bir bulmaca bırakılmış. Bu bulmacayı istihbaratımız çözmüş olabilir. Böyle bir eylem bundan sonra da yapılabilir. Çünkü Türkiye, terör örgütlerine karşı güçlü bir strateji uyguluyor. Eylem yapamadıklarının da kanıtı. Polisin ve istihbaratın ne kadar eylemi önlediğini bilmiyoruz. Karamsarlık oluşmasın diye bunlar açıklanmıyor. Terör örgütlerinin zayıflatılmasında bunun da etkisi var.