İsmail Küçükkaya, alkolü sakladı iddiasına cevap verdi

İlber Ortaylı ile yemek yerken fotoğraf öncesi alkolü masanın altına sakladığı söylenen İsmail Küçükkaya, sadece su içtiğini açıklamak zorunda kaldı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, tarihçi profesör İlber Ortaylı ile Boğaz'da balık yedi.

Bu sırada çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Küçükkaya'ya, "alkolü masanın altına sakladı" diye göndermeler yapıldı.

İsmail Küçükkaya, masada alkolü sakladığına dair tweet'lerin art arda atılması üzerine yeni bir fotoğraf paylaşarak açıklama yapmak zorunda kaldı.

"İKİ DOSTUMUZ ŞARAP İÇTİ, BEN SU"

Gazeteci Küçükkaya, paylaştığı yeni fotoğrafa şu notu düştü: "Dün akşamdan. Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı eve bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar?"

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