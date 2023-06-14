İsmail Küçükkaya'dan Eda Ece'ye sert tepki! Susun kardeşim susun... Mizah adı altında depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye öfkeli bir cevap veren Küçükkaya, "Hiç olmazsa susun kardeşim, hiç olmazsa susun" ifadelerini aktardı.

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Türkiye, 6 Şubat günü büyük bir felaket yaşadı.

Tarihin en büyük depremi, 11 ili yerle bir ederken depremzedelerin yaraları ilk günden itibaren sarılmaya çalışılıyor.

Büyük bir travma atlatan depremzedeler seçim sürecinde de hem muhalif seçmenin hem de ünlülerin hedefi oldu.

Deprem bölgelerinden yüksek oranda AK Parti oyunun çıkması ünlüleri öfkelendirdi.

Yenilgiyi hazmedemeyerek depremzedelere yüklenen ünlülerin arasına Melek Mosso'dan sonra Eda Ece de katıldı.

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi başkaları yapıyor sandı"

Eda Ece, dün katıldığı ödül töreninde skandal bir konuşmaya imza attı.

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullanan Ece'ye tepkiler de peşi sıra geldi.

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Depremzedeleri aşağılayan bir tavır takınan Ece, tepkilerin sonrasında sosyal medya hesabından konuşmasının bir mizah olduğunu savundu.

İsmail Küçükkaya'dan sert cevap

Yetmezmiş gibi depremzedeleri bir de mizah konusu olarak ele alan Ece'ye, İsmail Küçükkaya'dan sert bir yanıt geldi.

"Hiç olmazsa susun kardeşim, susun!"

Halk TV canlı yayınında Eda Ece'nin konuşmasına değinen Küçükkaya şu ifadeleri aktardı;