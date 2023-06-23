İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na: Bu seçimi hepiniz kaybettiniz İsmail Küçükkaya, dah aönce hiç seçim kaybetmediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Küçükkaya açıklamasında, "Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak adına yanına Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aldı.

Ancak iki büyükşehir belediye başkanının verdiği destek işe yaramadı. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanamadı ve oylarını da artıramadı.

Sosyal medyadan oldukça popüler olan ancak İstanbul'da icraat yapmayan İmamoğlu, değişim rüzgarları estirmeye başladı.

Şu sıralar genel başkanlığa oynayan ancak değişim rüzgarları yarıda kalan İmamoğlu, daha önce seçim kaybetmediğini söyledi.

İmamoğlu'nun bu söylemlerine ise İsmail Küçükkaya'dan eleştiri geldi.

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na mesaj var

İsmail Küçükkaya, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim seçim kaybetmek gibi bir deneyimim yok' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi:

"Hayır var sayın İmamoğlu. Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz"