İsmail Saymaz paylaştı: Hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim

ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca, gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." sözlerine ilişkin başlatılan soruşturma sonrası süreç işlerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konduğunu duyurdu.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konduğunu ve pasaportuna da el konulduğunu sosyal medya hesabından açıklayan Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAFTA SONU TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞKEN, HAKKIMDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

"BU YAPILANLARI ELEŞTİREL GAZETECİLİĞE BİR GÖZDAĞI OLARAK GÖRÜYOR VE REDDEDİYORUM"

Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda 5 kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gazeteci Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "Enkazdan korkmayan mahpustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Saymaz, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "Benim 'Bahçeli’ye bazı fotoğraflar gösterildi' şeklindeki ifademi arkadaşlarımız, 'Bahçeli'ye görüntüler izletilmiş' diye anlamışlar ve onu altyazıya yazmışlar. Dolayısıyla benim de olduğum o ekran görüntüsünü alıp Fatih Altaylı’nın bu yöndeki yazısıyla birleştirerek hakkımızda soruşturma başlattılar" ifadelerini kullanmıştı.