İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sözü verdi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.

AA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlendi.

Kritik konu başlıkların görüşüldüğü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği zirveye damga vurdu.

Üye ülkelerin görüşmek için yoğun çaba sarf ettiği Erdoğan, 14 liderle baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

İspanya Başbakanı ile görüştü

Bu liderlerden birisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez oldu.

Pedro Sanchez, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sanchez basın toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

"AB üyeliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdim"

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

"Elimizden geleni yapacağız"

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

Arda Güler transferi toplantıya damga vurdu

Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

Bu arada, İspanya'da 23 Temmuz'da erken genel seçimler yapılacak.