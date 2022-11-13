İspanya, Türkiye'ye Patriot desteğini sürdürecek

Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderilen Patriot füze savunma sisteminin görev süresi 2023'ün Haziran ayına kadar uzatıldı.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi, Adana'da 26 Ocak 2013'te konuşlandırıldı.

Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, o tarihten itibaren bu misyonu sürdürdü.

İspanya, Haziran 2023'e kadar uzattı

İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği, Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.

AA’nın haberine göre İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.

Bakan Akar, teşekkür etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.