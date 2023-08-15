İspanyol ampute bisikletçi Ricardo Ten Argiles'e verilen ödül şaşırttı

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İskoçya'nın başkenti Glasgow'da Dünya Bisiklet Şampiyonası düzenlendi.
Düzenlenen şampiyonada ödül töreninde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.
3 altın madalya kazandı, verilen ödül şaşırttı
İspanyol para bisikletçi Ricardo Ten Argiles, şampiyonada 3 altın madalya kazandı.
Ödül törenine geçildiği sırada Argiles'e tarihin en kötü ödüllerinden biri verildi.
Ampute sporcuya saat hediye ettiler
Ampute sporcuya madalyanın yanında bir de saat hediye edildi.
Kolları olmayan 47 yaşındaki sporcunun tepki göstermediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.