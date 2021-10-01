İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, görevden alındı

İSPARK'ın zararının 115 milyon liraya çıkmasından sorumlu tutulan Genel Müdür Murat Çakır, görevden alındı. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, batıyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimine 37 milyon lira zararla devredilen İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Zarar tablosu, tartışma konusu olurken; herkesin beklediği ayrılık da geldi.

Aralık 2020’de İSPARK A.Ş.’de genel müdürlük yapmaya başlayan Murat Çakır, görevden alındı.

ULAŞIM VE KÜLTÜR A.Ş.’DE DE ÇALIŞTI

İBB yönetiminin görev döneminin başında İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış, 2020 yılının aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Çakır, İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü.

İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVİ BIRAKACAK

Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi.

Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan’ın vekalet ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açmıştı.

Konuyla ilgili durumu Korkusuz gazetesindeki köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK’ın yakında konkordato ilan edebileceğini söylemişti.

İBB SÖZCÜSÜ YALANLAMIŞTI

Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kâra geçeceğini söylemişti.

İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararı 115 milyon liraya çıktı