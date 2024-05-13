Isparta Belediyesi'nden heykel açılışı Isparta Belediyesi tarafından Kaymakkapı Meydanı'nda gül çiçeğinin gül yağına dönüşümünü temsil eden Gülhane heykeli yapıldı.

İHA

Türkiye yerel seçimleri gerisinde bıraktı.

Vatandaşlara hizmet için kollar sıvanırken Isparta'da yapılan bir heykel dikkat çekti.

31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Gül Festivali'ne hazırlanan Isparta'da, Isparta Belediyesi tarafından Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan gül takının olduğu alana, gül çiçeğinin gül yağına dönüşümünü temsil eden Gülhane heykeli yapıldı.

Festival öncesi heykel yaptılar

Kaymakkapı Meydanı'na konulan Gülhane heykeli, Ispartalıların ve şehir dışından gelecek olan misafirlerin beğenisine sunuldu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri tarafından Gülhane Heykeli açılışı gerçekleştirildi.

Geneksel usüllerle gül yağının elde edilmesi sembolize edildi...

Vali Aydın Baruş, gül imbiğine güllerin dökülmesi, odun ateşiyle imbiğin ısıtılarak kaynatılmasının anlatıldığı geleneksel usullerle gül yağının elde edilmesinin sembolize edildiği Gülhane heykelinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu dile getirdi.

İşte Isparta'ya yapılan o heykel...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)