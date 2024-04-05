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Isparta'da silahlı seçim kutlamasına soruşturma

Isparta'da silahlı seçim kutlamasına soruşturma Isparta Kuleönü Belediye Başkanlığını kazanan Nuri Erdoğan'ın seçim zaferini havaya ateş ederek kutlamasıyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.