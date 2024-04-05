Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.
Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy alarak seçimi kazandı.
Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazar yerine gelen Erdoğan, toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş etti.
Seçimi havaya ateş ederek kutladı
Kaydedilen görüntülerde, Nuri Erdoğan'ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Nuri Erdoğan'a yönelik tepkiler gecikmedi.
Yaşananların ardından görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
Soruşturma başlatıldı
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kutlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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