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İHA

Isparta'da kent merkezinde bir adam gece saatlerinde bir apartmanın zillerine basarak evine gitmek için yardım istedi.

Ancak balkondan aldığı yanıtla, hayrete düştü.

BALKONDAN GELEN CEVAP ŞAŞIRTTI

Ayakta durmakta güçlük çeken adam, ''Ben bu halde eve gidemeyeceğim, beni eve götür.'' diyerek yardım istedi.

Balkona çıkan vatandaş ise, ''Ben senin evini nereden bileyim, ben nüfus müdürlüğü müyüm?'' cevabını verdi.

KALDIRIMA OTURUP AĞLADI

Yanıtı şaşkınlıkla karşılayan adam, derin bir üzüntüyle yere oturdu ve ağlamaya başladı.

Adamın başından aldığı darbeyle yaralandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından, yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

O anlar ise, balkondaki kişi cep telefonu kamerası ile kaydetti.