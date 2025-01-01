Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı

AA
Denzili'de korkutan kaza...
Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kişi yetkililer tarafından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış