Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı
AA

Denzili'de korkutan kaza...

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kişi yetkililer tarafından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor