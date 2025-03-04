İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Israel Hayom gazetesinin haberinde İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği öne sürüldü.
Suriye'de Türkiye'nin 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.
Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığına ilişkin iddialarının yer aldığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir" ifadeleri hatırlatıldı.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
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