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İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını iddia eden İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı.