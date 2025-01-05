İsrail askerleri Suriye'de 2 kaçak İsrailliyi gözaltına aldı

AA

İsrail askerleri, Suriye'ye araçla kaçak yollarla giren 2 İsrailliyi işgal edilen bölgede gözaltına aldı.

İsrail ordusunun tarafından yakalanan şüpheliler polise teslim edildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Suriye'ye kaçak yollarla giren şüphelilerin sorgulandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGALİ

Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.