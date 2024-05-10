İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız İsrail'in ordusunun Refah'a saldırmasıyla silah desteğini kesen ABD'ye, yayınladığı görüntülü mesajla üstü kapalı mesaj veren Netanyahu, "Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız, gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız" dedi.

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İHA

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana tüm uluslararası uyarılara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail'in Refah'a saldırmasıyla ABD yönetimi mühimmat desteğini kesti.

Netanyahu'dan ABD'ye mesaj

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine geçtiğimiz hafta bir silah sevkiyatını durduran ABD yönetimine, yayınladığı görüntülü mesajla üstü kapalı cevap verdi.

Başbakan Netanyahu, İsrail’in şu anda bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılına göre çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

"Gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız"

Netanyahu, “Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız.” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi korumak için üzerimize düşeni yapacağız"

Netanyahu, ayrıca ABD televizyonuna verdiği bir röportajda, kendisinin ve Biden'ın Gazze’deki savaşla ilgili anlaşmazlıklarının üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

Netanyahu, "Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu, bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunları da aşabiliriz ama ülkemizi korumak için üzerimize düşeni yapacağız.” diye konuştu.

Biden'dan İsrail'e uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi’nde güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a geniş çaplı kara saldırısıyla girmesi durumunda İsrail’e silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

"İsrail'e silah göndermeyeceğim"

Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)