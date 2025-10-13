İsrail basını yazdı: Hamas, esirler salıverilmeden önce aileleriyle konuşmalarına izin verdi

Gazze'de ateşkes sağlandı ve süreç esir takasına geldi.

İsrailli ilk 7 rehine, sabah saatlerinde Kızılhaç görevlilerine teslim edildi.

Binden fazla Filistinlinin salıverilmesi için otobüsler de hareket etti.

ÖNCE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRDÜLER

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hamas, esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Ainav'ın, telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dediği aktarıldı.

İLK KEZ YAŞANDI

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurmuştu.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta 7 İsrailli esiri teslim etmiş, İsrail ordusu ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiğini bildirmişti.