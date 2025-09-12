İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, şimdi ise yüzlerce Filistinliyi alıkoydu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE DE EL KOYDU

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkan ve kafelerde veya araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktasının kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU KENTİ KUŞATTI

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlayıcının ordunun bölgede düzenlediği bir saldırı sırasında infilak ettiği belirtilmişti.

Patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir askeri aracın hasar gördüğü, olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedilmişti.