İsrail BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararı aldı

İHA

ABD'nin ardından İsrail de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

İsrail artık BM İnsan Hakları Konseyi'ne dahil olmayacak. Konsey, Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail’i sürekli hedef alırken, insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin denetlenmesini engellemeye devam etti. Başkan Trump’ın adil kararını destekleyerek, artık Konsey’in açık antisemitizmine daha fazla tahammül etmeyeceğiz.

"İSRAİL'E KARŞI ÖNYARGILI BİR KURUM"

Sa'ar, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Jürg Lauber’e gönderdiği mektubunda, kararın, 2006 yılında kurulan Konsey’in kuruluşundan itibaren İsrail’e yönelik süregelen kurumsal önyargıların bir sonucu olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz gün, ABD'nin Birleşmiş Milletler’in Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesini ve bu ajanslara yapılan fonların sonlandırılmasını içeren bir kararnameyi imzaladı.