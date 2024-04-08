İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ruanda'da soykırımı anma törenine katıldı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan birini yapan İsrail'de Cumhurbaşkanı Herzog, 1994'te yapılan ‘Ruanda Soykırımı’nı anma törenlerine katılmak için Ruanda’ya geldi.

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ensonhaber.com

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 6 aydır sürdürüyor.

İsrail tarafından binlerce ton bomba yağdırılan Gazze yerle bir edildi.

Şu ana kadar Gazze'de 33 bin 207 masum öldürülürken, 75 bin 933 kişi de yaralandı.

Ancak İsrail, zalimlikte bununla da sınırlı kalmadı.

İsrail; çocukları, kadınları planlı bir şekilde hedef alarak en büyük soykırım suçlarından birini işledi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapmadığını bırakmadı

İsrail'in yardımları engellediği Gazze'de Filistinliler, açlık, kıtlık ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bu doğrultuda açlık, susuzluk ve salgın hastalık nedeniyle 31 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'de insanlık dramı devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan, bu kadar da olmaz dedirten bir hamle geldi.

Hiçbir şey olmamış gibi soykırımı anma törenine gitti

Ruanda’da, 1994’te yaşanan soykırımın 30’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Düzenlenen anma törenine, Gazze'de on binlerce sivilin katili olan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da katıldı.

Hiçbir şey olmamış gibi Ruanda'ya giden Herzog, Ruandalı yetkililer tarafından havaalanında karşılandı.

Kırmızı halı bile serdiler

Ruandalı yetkililerin kırmızı halı sermeyi de ihmal etmediği Herzog, Ruandalı askerlerin arasından geçerek töreninin yapılacağı yere doğru hareket etti.

Dünyadaki en insanlık dışı olaylardan birinin yaşandığı Ruanda'da Herzog'un karşılanış şeklini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.